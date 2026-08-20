Найбільшу небезпеку для городу становлять гусениці, адже саме вони живляться рослинами

Совка належить до метеликів, чиї гусениці можуть завдати значної шкоди городнім і польовим культурам. Особливо небезпечними вони стають у теплий період, коли активно живляться та швидко розмножуються. Шкідник здатен пошкоджувати листя, молоді пагони, стебла й навіть сходи рослин. Як вчасно помітити перші ознаки його появи та не допустити масового поширення, пише «Суспільне».

Які рослини може пошкоджувати совка

Найбільшу небезпеку для городу становлять гусениці, адже саме вони живляться рослинами. Одні види обгризають листя та молоді пагони, інші ховаються біля поверхні ґрунту й підгризають стебла молодих рослин.

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На городі совка може пошкоджувати кукурудзу, соняшник, сою, буряки, капусту, помідори, перець, картоплю та інші овочеві культури. Особливо вразливими є молоді рослини, які ще не встигли добре зміцніти. Пошкодження стебла біля землі може призвести до в’янення або загибелі рослини.

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Як помітити совку на городі

Виявити шкідника не завжди легко, адже дорослі метелики активні переважно у вечірній та нічний час, а гусениці можуть ховатися вдень у ґрунті, під грудочками землі або біля основи рослин. Тому регулярно оглядайте грядки, особливо якщо на листі з’явилися нерівні отвори, обгризені краї або рослини почали раптово в’янути.

Звертайте увагу і на самих гусениць. Вони можуть мати різне забарвлення залежно від виду, тому орієнтуватися лише на колір не варто. Якщо пошкодження з’являються переважно вночі, варто провести огляд рослин саме у цей час.

Як захистити город від совки

Для зменшення кількості шкідників важливо поєднувати кілька способів. Регулярно прибирайте бур’яни, адже вони можуть слугувати додатковим джерелом їжі та місцем для розвитку шкідників. Після завершення сезону ретельно перекопуйте ґрунт, щоб зменшити кількість гусениць і лялечок, які можуть залишатися в землі.

Не нехтуйте сівозміною та міжрядним розпушуванням. Регулярно оглядайте рослини й за перших ознак пошкодження видаляйте помічених гусениць вручну. Якщо шкідників стало багато, для захисту конкретної культури можна застосовувати дозволені для неї засоби захисту рослин, суворо дотримуючись інструкції на етикетці.