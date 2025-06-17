Як засушити м'яту і не зіпсувати її: три перевірені способи
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М’яту краще зберігати в скляній банці з кришкою, якомога далі від вологи та плити
М’ята – не просто ароматна добавка до чаю, а й природний заспокійливий засіб. Але щоб зберегти всі корисні властивості, важливо правильно її заготовити. Ukr.Media розповідає, як правильно сушити м’яту на зиму.
Що псує м’яту при сушінні?
Поширені помилки:
- Сушіння на сонці – листя м’яти вигорає, ефірні олії зникають.
- Зберігання в банці без кришки – м’ята набирає вологу та пліснявіє.
Як правильно сушити м’яту вдома?
Класичний спосіб на нитці:
- Зрізайте м’яту вранці, до спеки.
- Промийте, обсушіть та зав’яжіть в пучки.
- Підвісьте в коморі, на балкові або в коридорі. Головне не на сонці.
- Через 5-7 днів листя стане ламким, що означатиме, що м’ята готова.
У духовці:
- Увімкніть духовку на 50°C.
- Розкладіть листя на папір.
- Залиште дверцята відчиненими, щоб волога виходила. Через 2-3 години м’ята буде готова. Але потрібно контролювати цей процес, щоб не пересушити м’яту.
В електросушарці:
- Поставте температуру на 35-40°C.
- Розкладіть листя та залиште в сушарці на 4-6 годин.
- Листя в результаті повинно бути крихким, але зеленим.
Як зберігати та використовувати м’яту?
М’яту краще зберігати в скляній банці з кришкою, якомога далі від вологи та плити. Також ви можете додати в м’яту зернятко рису, щоб воно вбирало зайву вологу.
Термін зберігання сушеної м’яти – до 12 місяців.
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