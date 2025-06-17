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М’яту краще зберігати в скляній банці з кришкою, якомога далі від вологи та плити

М’ята – не просто ароматна добавка до чаю, а й природний заспокійливий засіб. Але щоб зберегти всі корисні властивості, важливо правильно її заготовити. Ukr.Media розповідає, як правильно сушити м’яту на зиму. Що псує м’яту при сушінні? Поширені помилки: Сушіння на сонці – листя м’яти вигорає, ефірні олії зникають. Зберігання в банці без кришки – м’ята набирає вологу та пліснявіє. Як правильно сушити м’яту вдома? Класичний спосіб на нитці: Зрізайте м’яту вранці, до спеки. Промийте, обсушіть та зав’яжіть в пучки. Підвісьте в коморі, на балкові або в коридорі. Головне не на сонці. Через 5-7 днів листя стане ламким, що означатиме, що м’ята готова. У духовці: Увімкніть духовку на 50°C. Розкладіть листя на папір. Залиште дверцята відчиненими, щоб волога виходила. Через 2-3 години м’ята буде готова. Але потрібно контролювати цей процес, щоб не пересушити м’яту. В електросушарці: Поставте температуру на 35-40°C. Розкладіть листя та залиште в сушарці на 4-6 годин. Листя в результаті повинно бути крихким, але зеленим. Як зберігати та використовувати м’яту? М’яту краще зберігати в скляній банці з кришкою, якомога далі від вологи та плити. Також ви можете додати в м’яту зернятко рису, щоб воно вбирало зайву вологу. Термін зберігання сушеної м’яти – до 12 місяців.

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