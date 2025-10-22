Після цього брюссельська капуста буде неймовірно смачною: як прибрати з неї гіркоту
Брюссельська капуста – дійсно корисний овоч, але через характерну гіркоту далеко не всім припадає до душі. Проте існує кілька простих способів, які допоможуть позбутися цього смаку. «24 канал» розповідає, як позбутися гіркуватості в брюссельській капусті.
Як приготувати брюссельську капусту, щоб вона не була гіркою?
Найпоширеніший спосіб приготування брюссельської капусти – варіння. Після цього процесу овоч доволі часто набуває гіркуватого присмаку. Але щоб брюссельська капуста не була гіркою, можна скористатися двома простими кулінарними хитрощами.
Перше, що ви можете зробити, – це заморозити свіжу капусту. Після цього процесу вона не матиме гіркоти, у який би спосіб ви її не готували.
Якщо часу на це у вас немає, можна додати в окріп, у якому вариться капуста, цукор або молоко. На 1 літр води потрібно дати чайну ложку цукру або 1 склянку молока.