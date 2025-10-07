Замість того щоб щільно закривати двері, щоб уникнути поширення неприємного запаху по всій квартирі, варто скористатися одним секретом

Скумбрія – дуже смачна риба, але під час термічної обробки вона часто «віддає» сильний та специфічний запах, який поширюватиметься кухнею. І цей яскравий рибний аромат подобається далеко не всім. Pixel Inform розповідає, що щоб цього уникнути, достатньо застосовувати один простий спосіб.

Замість того щоб щільно закривати двері, щоб уникнути поширення неприємного запаху по всій квартирі, варто скористатися одним секретом. Якщо попередньо посолити рибу та залишити її на 1-3 години, ніякого запаху під час смаження або запікання не буде.

Вам потрібно натерти тушку сіллю з усіх боків. Зверніть увагу, що надалі додавати сіль не варто.

Окрім того, що ви позбавитесь неприємного запаху, м’ясо стане щільнішим та не розвалюватиметься в процесі приготування.