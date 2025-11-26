Ферментовані овочі – це дуже смачна закуска, яка багата на пробіотики, які підтримують мікрофлору кишківника та імунітет

У деяких рецептах потрібно чекати тижнями, щоб поласувати ними. Prostoway розповідає, як приготувати ферментовані овочі всього за два дні.

Для приготування ферментованих овочів вам потрібен 1 літр води, 2 столових ложки солі, морква, буряк, капуста та часник.

Овочі треба нарізати досить великими шматочками, так ними буде смачніше хрумтіти. Потім зробіть розсіл: воду кімнатної температури змішайте з сіллю. Викладіть овочі в трилітрову банку шарами та залийте розсолом. Після цього банку треба залишити та прикрити серветкою. Поставте банку в місце з кімнатною температурою на 2-3 дні, і періодично випускайте з неї газ. Через 2-3 дні скуштуйте овочі, і якщо з’явився приємний кислуватий смак, банку модна переставити в холодильник.