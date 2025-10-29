Вони прості у приготуванні та чудово смакують

Домашні курячі нагетси – чудова альтернатива фастфуду. Вони прості у приготуванні та чудово смакують. УНІАН розповідає, як приготувати смачні курячі нагетси вдома.

Підготовка інгредієнтів

Для приготування візьміть близько 600 грамів курячого філе, 200 грамів борошна, 5 яєць, 200 грамів панірувальних сухарів та 500 мілілітрів олії. Також варто не забути про сіль та чорний мелений перець.

Промийте філе у холодній воді, видаліть кісточки, плівки та жир. Потім наріжте філе гострим ножем поперек волокон, щоб вийшли слайси завтовшки не більш як 1 сантиметр.

Панірування та заморожування

Збийте яйця з сіллю та перцем. Обваляйте шматочки м’яса в борошні, потім у збитому яйці, після чого обваліть в панірувальних сухарях. Викладіть підготовлені нагетси на дошку та відправте у морозильну камеру на 30-40 хвилин. Заготівлі краще заморозити, щоб під час приготування з них не обсипалося панірування.

Смаження

Розігрійте олію у глибокій сковороді або сотейнику. Кипляча олія повинна повністю покривати шматочки м’яса. Використовуйте шумівка, щоб опускати нагетси поступово. Обсмажувати заготівлі потрібно близько 5 хвилин – до золотистого кольору. Після смаження готові нагетси варто викласти на паперові кухонні рушники, щоб вони увібрали надлишки олії.