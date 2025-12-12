Фермери можуть продавати товар на онлайн-платформах

Експерт з розвитку бізнесу Іван Кульчинський розповів, чому наразі у фермерів багато можливостей для реалізації продукції і як їх використовувати, повідомляє AgroNews. Зокрема, фахівець радить почати з найпростішого – власного сайту.

Є два типи: сайт-візитка та повноцінний інтернет-магазин. І якщо у першому випадку це радше інформаційний ресурс з описом компанії, контактами та асортиментом, то другий – це власний домен і хостинг з можливістю онлайн-замовлення. Сайт дає змогу автоматизувати продажі. Останній варіант обійдеться орієнтовно в 1 тис. грн на рік, а за перший платити не доведеться.

«Світ наразі цифровий. Людям зручно зайти, подивитися асортимент, замовити без дзвінків. Це економить час і покупця, і продавця», – зауважив експерт.

Наступне, на що радить звернути увагу експерт, – це маркетплейси, тобто платформи, де представлені різні продавці. І якщо великі майданчики, як от «Розетка», можуть бути надто конкурентними, для сільгосппродукції та ремісничого виробництва є спеціалізовані платформи. Також, за словами Кульчинського, деяку сільгосппродукцію можна продавати навіть на нетипових платформах. Як приклад він навів історію чернігівської компанії Gribland, яка виробляє в’ялені гриби, а реалізовує їх через платформу «Етсі».

Звісно, не варто нехтувати й можливостями соцмереж. Експерт наголосив, що наразі багато фермерів, особливо жінок, успішно використовують інстаграм, фейсбук, тікток для прямих продажів. А як приклад навів проєкт «Кучерявий Фермер», якому вдалось продати через інстаграм понад 5 тонн перців халапеньйо.

Регулярні публікації, відео зі збору врожаю, демонстрація залаштунків процесу, комунікація з клієнтами, швидке оформлення замовлення через повідомлення – усе це формує довіру клієнта, каже Іван Кульчинський. Також він радив звернути увагу на звичайну гугл-форму для обробки замовлень, адже це безкоштовно, зручно та швидко.

Переваги онлайн-каналів для продажу:

доступ до клієнтів з усієї країни;

працюють цілодобово;

процеси автоматизовані;

є можливість аналізу замовлень та легке масштабування бізнесу.

Щоправда, існують і ризики. Зокрема, важливо налагодити логістику, забезпечити якісне пакування, подбати, щоб товар дійшов до покупця у належному стані, працювати над довірою клієнтів та опанувати технічні навички роботи з різними платформами.

Раніше ZAXID.NET писав, що в Україні дефіцит овочесховищ. Близько 35% врожаю овочів не доходить до покупців через відсутність належних умов зберігання. Аби зберігати продукцію в належному стані країні потрібні овочесховища місткістю від 10 до 20 тис. тонн у кожній області.

10 грудня стало відомо, що виробництво з Тернопільщини «Агроінвест» першим в Україні отримало фінансування від держави на будівництво овочесховища, місткістю 7000 тонн.