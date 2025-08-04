М’язова тканина складається з волокон, і саме їхній напрямок впливає на те, наскільки легко буде приємно їсти готову страву

Щоб м’ясо вийшло соковитим та ніжним, важливо не лише правильно його приготувати, а й вміти правильно нарізати. М’язова тканина складається з волокон, і саме їхній напрямок впливає на те, наскільки легко буде приємно їсти готову страву. Ukr.Media розповідає, як правильно різати м’ясо для смаження.

Чому важливо різати м'ясо поперек волокон?

Якщо ви хочете отримати максимальне задоволення від продукту, вам потрібно нарізати м’ясо поперек волокон, таким чином вкорочуючи їх. Завдяки цьому м’ясо стане м’якшим та його буде легко прожувати.

Як правильно розрізати м’ясо поперек волокон?

Перед нарізання дайте м’ясу полежати при кімнатній температурі 15-20 хвилин. Потім підготуйте гострий ніж та дерев’яну дошку. Огляньте обраний вами шматок м’яса, щоб визначити, як розташовані волокна. М’ясо потрібно покласти так, щоб волокна йшли паралельно довгій стороні дошки. Візьміть ніж та поставте його під кутом 45°. Нарізайте м’ясо вниз та поперек волокон, а потім готуйте так, як подобається саме вам.