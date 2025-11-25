Буде мʼяке, але не розтечеться: як швидко довести масло до кімнатної температури
Щоб масло стало м’яким, але не розтеклося, не обов’язково чекати годинами – є способи зробити це швидко та безпечно, які не зіпсують текстуру та не перегріють продукт. Martha Stewart розповідає, як довести масло до кімнатної температури.
Як швидко довести масло до кімнатної температури?
Розм’якшення масла в мікрохвильовій печі або теплій духовці може призвести до нерівномірного розтоплення масла, що може негативно вплинути на текстуру тіста. Але залишати постійно масло на столі теж не варіант, адже це може призвести до погіршення його смаку та структури.
Ідеальне масло не повинно текти під пальцями, і ідеальна його температура – +17-20°C. Зазвичай для розм’якшення масла потрібно 30-45 хвилин, але не завжди у нас є цей час.
Щоб швидше розм’якшити масло можна використати два простих методи:
- Натирання масла на тертці. Цей спосіб не тільки допомагає рівномірно вмішати масло в тісто, а й швидко розм’якшує його. Використовуйте велику терку і натріть масло, після чого розсипте стружку по тарілці тонким шаром. Цей метод працює з маслом як з морозильної камери, так і з холодильника.
- Порізати масло кубиками. Замість того щоб розм’якшувати цілу пачку масла, Андерсон рекомендує нарізати її на маленькі кубики, навіть якщо в рецепті цього не вказано. Це може скоротити ваш час вдвічі, оскільки так більша площа поверхні піддається впливу теплого повітря.