Щоб масло стало м’яким, але не розтеклося, не обов’язково чекати годинами – є способи зробити це швидко та безпечно, які не зіпсують текстуру та не перегріють продукт. Martha Stewart розповідає, як довести масло до кімнатної температури.

Як швидко довести масло до кімнатної температури?

Розм’якшення масла в мікрохвильовій печі або теплій духовці може призвести до нерівномірного розтоплення масла, що може негативно вплинути на текстуру тіста. Але залишати постійно масло на столі теж не варіант, адже це може призвести до погіршення його смаку та структури.

Ідеальне масло не повинно текти під пальцями, і ідеальна його температура – +17-20°C. Зазвичай для розм’якшення масла потрібно 30-45 хвилин, але не завжди у нас є цей час.

Щоб швидше розм’якшити масло можна використати два простих методи: