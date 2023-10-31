У вівторок, 31 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Задля комфорту львів’ян. На вулиці Стрийській дороблять тротуар, який з’єднує автовокзал і онколікарню.

«Не До краси». У реабілітаційному центрі «Незламні» жінкам допоможуть позбутися слідів війни на обличчі і тілі та загоїти душевні рани.

1 листопада, у поминальний день, до львівських кладовищ курсуватиме більше транспорту.

Щоб було весело і цікаво проводити час. Укриття п’яти львівських шкіл переробили на креативні простори.

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