У клубах проводили кеш-ігри на гроші зі стягненням плати з гравців

У Львові викрили два покерні клуби, які маскували роботу під турніри зі спортивного покеру. Їх викрили під час обшуків в орендованих нежитлових приміщеннях. Вартість вилученого майна – 1,3 млн грн.

«За даними слідства, група осіб у Львові організувала нелегальну діяльність покерних клубів. Там вони проводили кеш-ігри на гроші зі стягненням рейку – плати з гравця. Видавали це за турніри зі спортивного покеру. Доступ до останніх надавався відвідувачам лише за особистого дозволу організаторів», – повідомили 31 жовтня у Львівській обласній прокуратурі.

Під час обшуків вилучили покерні столи, пачки колод карт, фішки, комп’ютерну техніку, клубні карти, гроші, чорнові записи, документацію та інші речові докази. Вилучене обладнання оцінили у близько 1,3 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють детективи управління БЕБ у Львівській області за ч. 1 ст. 203-2 ККУ (незаконна організація та проведення азартних ігор). Слідчі мають повідомити організаторам про підозру, а також встановлюють інших причетних до незаконної діяльності.