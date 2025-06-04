Щоб обрати справді якісний продукт, варто уважно читати склад та звертати увагу на кілька ключових деталей

Морозиво – один із найулюбленіших літніх смаколиків. Але за привабливою упаковкою часто ховаються сумнівні інгредієнти. Щоб обрати справді якісний продукт, варто уважно читати склад та звертати увагу на кілька ключових деталей. Ukr.Media розповідає, як обрати якісне морозиво.

Як обрати якісне морозиво?

Склад має бути коротким та зрозумілим

Чим менше компонентів – тим краще. Ідеальне морозиво повинно містити молоко або вершки, цукор, натуральний загусник (наприклад, гуарова камедь або пектин) та ароматизатор – наприклад ваніль чи какао.

Якщо ви побачили на етикетці щось на кшталт Е471, Е407, аромат ідентичний натуральному – краще обрати інший варіант.

Уникайте словосполучення «рослинні жири»

Рослинні жири – не завжди погані. Але якщо на етикетці не вказано, який саме жир використано, швидше за все, це пальмова або кокосова олія низької якості, яка робить морозиво дешевшим, але не якіснішим.

Якісне морозиво повинно містити молочний жир, адже саме він дає ту саму «кремову» текстуру.

Колір морозива повинен бути природним

Натуральне морозиво не має яскравого кольору. Пломбір має бути кремово-білим, полуничне морозиво – злегка рожевим, а фісташкове – не яскраво-зеленим, а оливковим.

Смак та аромат не повинні бути різкими

Якщо морозиво «б'є» в ніс ароматом ванілі або малини ще до того, як ви його спробували – це ознака ароматизаторів. Натуральний смак зазвичай м'який, ненав'язливий, трохи вершковий.

Правильна текстура – без кристалів льоду

Якісне морозиво ніжне, однорідне, тане рівномірно. Якщо ви помітили кристали льоду або воно наче «гумове» – його або розморожували, або туди додали щось зайве. Справжнє морозиво не повинно хрустіти на зубах, наче снігова каша.