Білі плями на поверхні змішувача з’являються через мінерали, які містяться у воді

На кухонному та умивальниковому кранах швидко накопичуються сліди від води, білі плями та вапняний наліт. Особливо помітними вони стають навколо основи змішувача, де після миття рук або посуду часто залишаються краплі. Витирати їх щодня не завжди хочеться, але впоратися із застарілими відкладеннями можна досить просто. Що для цього знадобиться, пише El Cronista.

Як оцет допомагає очистити кран

Білі плями на поверхні змішувача з’являються через мінерали, які містяться у воді. Коли краплі висихають, вони залишають після себе тверді відкладення, через які метал втрачає блиск.

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Оцтова кислота допомагає розчиняти такі мінеральні нашарування, тому засіб можна використати для очищення крана від свіжого та помірного вапняного нальоту.

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Спочатку протріть змішувач вологою ганчіркою, щоб прибрати пил і звичайний бруд. Потім нанесіть невелику кількість оцту на проблемні місця за допомогою пульверизатора або змоченої серветки. Залиште засіб на кілька хвилин, після чого протріть поверхню м’якою губкою чи тканиною та змийте залишки водою.

Не варто залишати оцет на поверхні надовго, а перед використанням краще переконатися, що матеріал змішувача сумісний із кислотними засобами. На делікатних покриттях, натуральному камені та деяких декоративних поверхнях такий спосіб може бути непридатним.

Що допоможе підтримувати чистоту

Щоб наліт не накопичувався знову, після користування краном бажано витирати з нього краплі води. Для щоденного догляду достатньо м’якої мікрофібри, вона не залишає подряпин і добре збирає вологу.