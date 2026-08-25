Такі забруднення не лише псують вигляд, а й можуть накопичувати бактерії

З часом навіть найякісніші подушки втрачають свій вигляд: на них з’являються жовті плями від поту або вологи. Такі забруднення не лише псують вигляд, а й можуть накопичувати бактерії. Express розповідає, як повернути подушці чистоту та свіжість.

Як випрати подушку та позбутися жовтизни?

Справжніми помічниками у цій проблемі є ні що інше, як засіб для миття посуду та харчова сода, яку можна знайти на більшості кухонь. Засіб для миття посуду розроблений для видалення жиру, що робить його ідеальним кандидатом для боротьби з потом та жиром, які зазвичай забруднюють подушки.

Харчова сода вступає в дію зі своєю м’якою відбілювальною дією, щоб повернути вашим подушкам їх первозданний стан. Також він чудово нейтралізує будь-які неприємні запахи.

Для цього методу спочатку наповніть раковину або ванну гарячою водою, потім додайте 240 г харчової соди та 6- мл засобу для миття посуду. Перемішайте суміш, доки харчова сода повністю не розчиниться, а потім занурте подушку. Потім потріть подушку руками або, якщо у вас дві подушки, потріть їх одна об одну. Далі злийте воду з раковини або ванни, знову наповніть її чистою водою та додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Замочіть подушку в розчині щонайменше на годину, а краще на ніч.

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Після замочування ретельно промийте подушки гарячою водою, доки не зникне мильний залишок, а вода не стане прозорою. Потім виперіть подушки в гарячій воді з вашим звичайним пральним порошком, але не використовуйте кондиціонер для білизни. Замість цього додайте білий оцет у відсік для прального порошку, оскільки він має антибактеріальну дію та допомагає розщеплювати та розчиняти плями.