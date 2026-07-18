Крім захисної функції, більшість таких рослин стануть чудовою окрасою саду

У теплу пору року оси часто залітають у двір, на терасу чи до альтанки, заважаючи спокійному відпочинку. Повністю позбутися цих комах за допомогою рослин неможливо, проте деякі ароматні культури здатні зробити територію менш привабливою для них. Крім захисної функції, більшість таких рослин стануть чудовою окрасою саду, а деякі з них ще й знадобляться на кухні. Більше про це пише ТСН.

Герань

Пеларгонія, яку часто називають геранню, має насичений аромат, що, за спостереженнями фахівців, не подобається осам. Рослина добре почувається як у відкритому ґрунті, так і в горщиках, тому її можна розмістити біля входу до будинку, на балконі або терасі.

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Лаванда

Лаванда відома своїм приємним ароматом і тривалим цвітінням. Для людей її запах асоціюється із затишком, натомість оси намагаються уникати місць, де росте ця рослина. Саме тому лаванду часто рекомендують висаджувати біля зон відпочинку.

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Перцева м'ята

Сильний ментоловий аромат перцевої м'яти також може зробити подвір'я менш привабливим для ос. Крім того, свіже листя стане чудовим доповненням до чаю, лимонадів або літніх напоїв.

Чорнобривці

Чорнобривці давно відомі як рослини, що допомагають стримувати багатьох шкідників. Їхній характерний запах може відлякувати й ос. До того ж ці квіти невибагливі у догляді та рясно цвітуть протягом усього літа.

Розмарин

Розмарин містить велику кількість ефірних олій, які надають йому сильного аромату. Вважається, що саме він робить рослину менш привабливою для ос. Для кращого ефекту розмарин можна висаджувати поруч із лавандою.

Помідори

Неочікувано до цього списку потрапили й томати. Неприємним для ос є не плоди, а характерний запах листя та стебел рослини. Тож кущі помідорів можуть одночасно забезпечити врожай і стати одним із природних засобів захисту.

Меліса

Меліса лікарська має ніжний лимонно-м'ятний аромат. Якщо злегка потерти її листя, запах стане ще інтенсивнішим. Після цього рослину можна використати для приготування ароматного чаю або прохолодних напоїв.