Використання бананової шкірки в городництві давно перестало бути дивиною. Цей побутовий відхід містить чимало поживних елементів, які можуть покращити стан ґрунту без жодних витрат. Особливо актуально це взимку, коли органічні добрива заготовляють наперед. Додавання солі до бананової шкірки стало додатковим прийомом, який поєднує підживлення рослин і боротьбу зі шкідниками. Як застосовувати таке добриво, пише «Сенсація».

Як бананова шкірка впливає на ґрунт

Бананова шкірка є джерелом калію, магнію та органічних сполук, що поступово переходять у ґрунт. Під час розкладання вона покращує структуру землі та стимулює активність мікроорганізмів. На відміну від багатьох інших органічних решток, вона розм’якшується досить швидко і не потребує тривалого компостування. Саме тому її зручно використовувати безпосередньо на грядках.

Навіщо додають сіль

Сіль застосовують не для підживлення, а для захисту. Бананова шкірка має виразний аромат, який приваблює слимаків та інших ґрунтових шкідників. Коли шкірку злегка присипають сіллю, вона стає пасткою: сіль згубно діє на м’якотілих шкідників і зменшує їхню кількість на ділянці. Таким чином один матеріал виконує одразу дві функції.

Як правильно використовувати бананову шкірку

Шкірку можна закладати в ґрунт у свіжому або підсушеному вигляді. Для прискорення розкладання її доцільно подрібнювати. Взимку шкірки часто залишають у міжряддях або на поверхні грядок, де вони поступово перегнивають. Навесні землю перекопують, рівномірно розподіляючи органіку в ґрунті.

Коли і в якій кількості застосовувати сіль

Сіль слід використовувати помірно і лише в теплий період, коли активізуються шкідники. Надлишок солі може негативно вплинути на родючість ґрунту та ріст рослин. Достатньо легкого присипання шкірки, а не повного покриття. Узимку сіль зазвичай не додають, відкладаючи цей етап до весни.

Для яких культур підходить таке добриво

Найкраще на бананову підживку реагують овочеві культури, що потребують калію. Помідори, перець і баклажани формують солодші та соковитіші плоди. Також позитивний ефект помітний під плодовими деревами та на квітниках. Водночас рослини, які полюбляють кислий ґрунт, можуть реагувати гірше.

Коли варто бути обережними

Культури, чутливі до зміни кислотності, не завжди добре переносять бананові залишки. Гортензії, азалії та лохина можуть втрачати декоративність або пригальмовувати ріст. У таких випадках використання бананової шкірки має бути мінімальним або повністю виключеним.