На полицях магазинів часто можна побачити не лише натуральний сир, а й різноманітні сирні продукти, які зовні майже не відрізняються від справжнього. Проте смак, користь та якість у них зовсім різні. УНІАН розповідає, як відрізнити натуральний твердий сир від сирного продукту.

Як розпізнати сир хорошої якості?

Перше, що потрібно розуміти, що хороший та якісний сир не може коштувати дешево. Експерти зазначають, що для виробництва одного кілограму сиру потрібно 11 літрів молока. Якщо ви бачите перед собою продукт з низькою ціною, отже, молоко в ньому могли замінити пальмовою олією, адже вона в рази дешевша.

Також потрібно обов’язково дивитися на склад, в ньому не має бути сої, пальмової олії, сухого молока, стабілізаторів, консервантів та будь-яких харчових добавок.

Справжній сир готують з трьох інгредієнтів – молока, закваски та сичужних ферментів. А будь-які додаткові продукти вже перетворюють сир на сирний продукт.

Якщо ви хочете зрозуміти, що сир без пальмової олії – спробуйте його на смак. Якісний сир буде радувати вас посмаком не довше 5-7 хвилин. А ось сирний продукт ви будете відчувати небагато довше через ароматизатори та харчові добавки. Окрім того, пальмова олія в складі такого продукту змусить вас відчути спрагу та сухість в роті.

Також ви можете натиснути на шматок сиру пальцем. Якщо на продукті виступлять краплі рідини та залишиться вм’ятина, отже, в складі сиру є рослинні олії та інші добавки.