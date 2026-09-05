Плоди з пліснявою, гниллю, неприємним запахом або значними пошкодженнями краще не використовувати

Наприкінці сезону на грядках часто залишаються огірки, які непомітно переросли. Вони стають великими, шкірка грубішає, а всередині формується багато великого насіння. Для свіжого салату такі плоди вже не найкращий варіант, але це не означає, що їх потрібно викидати. Зі здорових перерослих огірків можна приготувати кілька видів домашніх заготівель, пишуть «Новини.Info».

Як підготувати перерослі огірки

Спочатку уважно переберіть урожай. Плоди з пліснявою, гниллю, неприємним запахом або значними пошкодженнями краще не використовувати для приготування їжі.

Якщо огірок просто переріс, але залишається щільним і здоровим, почистьте його від твердої шкірки. Потім розріжте плід уздовж і ложкою видаліть велику насіннєву частину. М'якуш, що залишилася, можна натирати, нарізати або тушкувати.

Перед приготуванням також скуштуйте невеликий шматочок. Іноді старі огірки набувають гіркоти, яка може бути досить сильною. Якщо смак неприємний, такий плід краще не використовувати для заготівель.

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Заготівля огірків у власному соку

Очищені перерослі огірки можна натерти на великій тертці або подрібнити іншим зручним способом. Після додавання солі вони виділяють сік, тому додаткової води для такої заготовки зазвичай не потрібно.

Таку огіркову масу можна використовувати як основу для зимових страв. Вона також стане у пригоді під час приготування розсольників та інших страв, де потрібні подрібнені огірки.

Для консервування обов'язково дотримуйтеся перевіреного рецепта та його пропорцій. Особливо важливо правильно розрахувати кількість солі й інших компонентів уже після очищення огірків.

Овочева ікра з перерослих огірків

Ще один варіант – приготувати овочеву ікру. Перерослі огірки добре підходять для тушкування, тому їх можна поєднати з морквою, цибулею, помідорами та солодким перцем.

Спочатку підготуйте огірки, очистіть їх від шкірки та великого насіння. Потім наріжте або натріть м'якоть і тушкуйте разом з іншими овочами до м'якості. Після теплової обробки грубувата текстура перерослих плодів уже не буде недоліком.

Чому великі огірки варто знімати з куща

Якщо огіркові кущі ще продовжують плодоносити, великі плоди краще не залишати на рослині надовго. Огірок, який визріває до утворення насіння, продовжує забирати воду та поживні речовини.

Регулярно оглядайте рослини й перевіряйте навіть ті місця, де плоди можуть ховатися під листям. Наприкінці сезону огірки нерідко залишаються непоміченими, а за кілька днів можуть суттєво збільшитися.

Коли перерослий огірок краще не використовувати

Не намагайтеся врятувати плід, якщо на ньому є пліснява, гнилі ділянки, неприємний запах або інші ознаки псування. Також не варто готувати велику партію з огірків, які мають виражену гіркоту.

Здорові, але просто перерослі плоди – зовсім інша ситуація. Їх достатньо правильно підготувати: зняти грубу шкірку, видалити велике насіння та використати м'якоть для страв, у яких зовнішній вигляд і розмір огірка не мають принципового значення.

Таким чином, перерослі огірки наприкінці сезону не обов'язково стають відходами. З них можна зробити заготовки у власному соку, додати до овочевої ікри або використати для інших страв. А якщо кущі ще плодоносять, своєчасне збирання великих плодів допоможе рослинам спрямувати ресурси на нові зав'язі.