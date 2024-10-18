Звичайні сорти, які плодоносять один раз за сезон, для зимового вирощування не підходять

Суниця є багаторічною вічнозеленою рослиною. Її надземна частина має будову трав'янистої рослини, тоді як багаторічна підземна нагадує ягідні чагарники. Впродовж вегетаційного періоду на рослині постійно формується нове листя і поступово відмирає старе. Якщо ви хочете мати взимку до столу суницю, ще не пізно її посадити в горщики.

Сорти для зимового плодоношення

Звичайні сорти, які плодоносять один раз за сезон, для зимового вирощування не підходять. Потрібно саджати сорти нейтрального дня, тобто ремонтантні, або постійного плодоношення, пише «Флористікс». До них відносяться:

«Королева Єлизавета II»;

«Женева»;

«Алі-Баба»;

«Кокетка».

Ягоди сорту «Кокетка» більші і набагато смачніші, ніж у «Алі-Баби». До того ж «Кокетка» – дуже врожайна суниця. Ягід на кущику зав'язано багато. Майте на увазі, що плодоносити суниця буде з невеликими перервами.

Якщо ви не хочете клопотатися з насінням, придбайте готову розсаду полуниці, а якщо у вашому саду росте суниця постійного плодоношення, викопайте кущик і посадіть його в горщик.

Посадка суниці

Ємність для суниці повинна бути діаметром не меншим за 16 см: такого об'єму ґрунту достатньо для отримання непоганого зимового врожаю. І не забудьте зробити в ємності зливний отвір.

Ґрунт потрібний пухкий і добре дренований: коренева система суниці не любить замокання, тому на дно горщика покладіть шар керамзиту товщиною 2-3 см. У придбану ґрунтосуміш додайте трохи річкового піску, який надалі добре вплине на загальний розвиток рослини.

Викопайте добре розвинений кущик суниці, видаліть з нього усі пошкоджені листочки та квітконоси, а якщо сорт із вусами, то й вуса. Занадто облистяний кущ бажано позбавити частини листя: чим більше на кущі наземних органів, тим важче корінню прижитися. Не переживайте, до зими листя відросте.

Після пересадки обов'язково полийте кущик і помістіть його в напівтінь або під розсіяне світло, тому що пряме сонце згубно діє на щойно пересаджену рослину.

Суниця на вашому підвіконні

Поки дозволяють погодні умови, суницю можна тримати на свіжому повітрі, але дуже важливо не пропустити момент, коли температура почне знижуватися. Якщо суниця проведе кілька ночей при температурі 4-5⁰C або нижче, вона не загине, але може поринути у стан спокою, і тоді про зимовий урожай доведеться забути.

Догляд суниці в приміщенні не складний. Оптимальна денна температура до початку цвітіння – 15-18⁰C, нічна – 10-12⁰C. У період цвітіння температура має бути 20-22⁰C.

Вологість повітря не має перевищувати 65-70%. При вищих показниках вологості зав'язуваність плодів буде гіршою. Що стосується освітлення, то суниці потрібен 16-годинний світловий день, і, найімовірніше, вам доведеться її досвічувати.

Оскільки в домашніх умовах листя суниці не так сильно випаровує вологу, як у саду спекотного літа, часто поливати її не знадобиться, проте потрібно стежити за тим, щоб ґрунт у горщику не пересихав.

Запилювати суницю доведеться вручну. Робити це потрібно м'яким пензликом або пір'їнкою. Якщо ви хоч раз у житті запилювали якусь рослину, то впоратися з цією процедурою буде нескладно. Можна запилювати суницю за допомогою вентилятора, спрямовуючи на кущик потік повітря малої потужності з різних боків.