Щоб позбутися від комах, слід знати кілька основних правил

Оси та шершні є досить небезпечними для людини. Найчастіше їх можна зустріти у теплі та спекотні місяці. Як убезпечити себе та рідних і вивести комах зі свого подвір’я, читайте на ZAXID.NET.

В чому небезпека укусів шершня чи оси

Головна проблема в укусі цих комах – наявність в ньому потужних алергенів, пише «Ліквідатор».

Основними проявами сильної алергії на укус оси є:

дерматит;

кропив'янка – на шкірі видно великі пухирі, які безперервно сверблять;

набряк Квінке – під час нього сильно набрякає обличчя або якась окремо взята частина тіла;

анафілактичний шок.

У порівнянні з укусами ос, укуси шершнів набагато болючіші. У складі отрути шершня міститься ацетилхолін. У малих дозах він не завдає шкоди, але перевищення його концентрації в крові призводить до різкого розвитку анафілактичного шоку.

Як позбутися ос у будинку

Якщо комахи постійно з'являються в будинку – найімовірніше, поруч із житлом розташоване їхнє гніздо, пише УНІАН. Найнадійніший спосіб, як позбутися ос назавжди, – це знайти і прибрати осине гніздо. Зазвичай вулики розташовуються за стінами, під балконами і підвіконнями, в кондиціонерах і шафах, у коморах і підвалах.

Знайти гніздо можна, простеживши за польотом ос. Знайдений вулик знищують спеціальним інсектицидом. Але не варто намагатися зробити це самостійно, інакше комахи одразу вас атакують. Краще звернутися до служби дезінцсекції свого міста.

Загальні поради з виведення ос і шершнів

Якщо ж ви вирішили самостійно позбутися гнізда цих комах, важливо дотримуватися кількох загальних правил, щоб себе убезпечити:

Боротися з гніздами ос і шершнів слід виключно рано вранці, до того, як зійде сонце. У цей момент комахи сплять і не зможуть вас атакувати. Оскільки інсектицидні препарати для боротьби з цими шкідниками поширюють дуже сильний запах, краще на якийсь час покинути будинок, якщо ви проводите обробку близько біля нього чи в самому будинку. Для людини небажано вдихання цих випарів. При знищенні гнізд ос і шершнів подбайте про спецвзуття, спецодяг, захист обличчя та очей. Не виключено, що деякі особини можуть прокинутися під час обробки, і спробують вас вжалити.

Як відлякати ос неприємними запахами

Оси та шершні не люблять деякі різкі запахи. Місця, в яких часто з'являються комахи, можна обприскати такими речовинами:

ефірні олії;

оцет;

розчинник;

суміш води та засобу для миття посуду 3:1.

Які засоби використовуються для боротьби з осами

Промислові інсектициди досить токсичні, але при цьому не мають різкого запаху і можуть випускатися в різних варіантах: порошок, гель, спрей, концентрат або клей, пише «Ліквідатор».

Дуже добре себе зарекомендувала борна кислота. Вона не пахне, не привертає увагу домашніх тварин, тому може бути хорошою приманкою.

Також дієвий варіант – дихлофос. Це один з популярних препаратів, який раніше застосовували проти різних видів комах. Краще використовувати його у крайніх випадках, оскільки він дуже токсичний.

Клейові приманки не такі ефективні, оскільки не можуть впоратися з цілим осиним роєм і притягають не лише ос, але і менш шкідливих комах.

Найпростіший і ефективний спосіб боротися з осами на своїй ділянці – це спеціальна пастка. Вона продається в магазині, але також її легко виготовити самостійно. Вам знадобиться тільки порожня пластикова пляшка з-під води.

Верхню третину заздалегідь підготовленої пляшки треба відрізати й вставити назад, шийкою вниз. На дно саморобної пастки залийте старе варення, пиво або покладіть зіпсовані яблука, загалом те, що вже перебродило. Це не зацікавить бджіл, а ось ос обов'язково притягне. Також в приманку треба додати будь-який інсектицид без якого-небудь запаху.