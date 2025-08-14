Якщо ви вже встигли посмажити цілу партію котлет і лише потім зрозуміли, що вони пересолені, не варто засмучуватися – є кілька способів виправити ситуацію

Навіть досвідчені кулінари іноді помиляються із кількістю солі. Якщо ви вже встигли посмажити цілу партію котлет і лише потім зрозуміли, що вони пересолені, не варто засмучуватися – є кілька способів виправити ситуацію. Ukr.Media розповідає, як врятувати пересолені котлети.

Порада №1

Наріжте очищену картоплю скибочками, покладіть її у сковороду разом із пересоленими котлетами, додайте масло та трохи води. Спеції та зелень додавайте виходячи зі своїх вподобань. Накрийте суміш кришкою та тушкуйте до готовності картоплі. Вона вбере надлишок солі, і в результаті ви отримаєте повноцінну страву.

Порада №2

Змішайте сметану, очищені томати, спеції та 1 столову ложку борошна та добре перемішайте інгредієнти до однорідної маси. Покладіть котлети на сковороду, залийте цим соусом та тушкуйте до готовності.

Порада №3

Подрібніть котлети, додайте до них сирий рис та томатну пасту, залийте водою та тушкуйте до готовності рису. У результаті ви отримаєте смачну страву, що нагадує плов.

Порада №4

Поставте котлети в пароварку або потримайте їх на пару 20-30 хвилин. Це також допоможе прибрати надлишок солі.