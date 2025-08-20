Ви можете заморожувати м’ясну нарізку, але робити це потрібно правильно

М’ясна нарізка – чудовий інгредієнт для швидких закусок чи бутербродів. Однак, навіть якщо її зберігати в холодильнику, вона швидко втратить свою свіжість. Sante розповідає, чи можна заморожувати вакуумно упаковану м’ясну нарізку.

Чи можна заморожувати м'ясну нарізку?

Так, ви можете заморожувати м’ясну нарізку, але робити це потрібно правильно. Ідеальним варіантом буде загорнути скибочки в пергаментний папір для оптимального захисту.

«Коли ви захочете їх з’їсти, дайте їм обережно розморозитися в холодильнику, а не за кімнатної температури, щоб уникнути неприємних сюрпризів», – попереджає шеф-кухар Вінсент Арну.

Як правильно заморожувати м’ясну нарізку?

Заморожуємо вакуумно упаковану м’ясну нарізку

Ось як правильно зберігати їх у морозильній камері:

Перевірте цілісність та герметичність упаковки. Загорніть оригінальну упаковку в пакет для заморожування, щоб запобігти опікам від заморожування. Покладіть заморожене м’ясо безпосередньо в морозильну камеру.

Заморожуємо нарізане або порізане м’ясо

Щоб продовжити свіжість тонко нарізаних м’ясних делікатесів, потрібно трохи уваги. Дотримуйтесь цих простих кроків:

Викладіть скибочки на папір для випічки або паперові рушники, щоб запобігти їх злипанню під час заморожування. Викладіть скибочки шарами та обережно помістіть їх у герметичний пакет для заморожування. Постарайтеся перед закриттям видавити якомога більше повітря з пакета, щоб зберегти смак та текстуру. Помістіть пакет у морозильну камеру.

Перед заморожування м’ясної нарізки перевірте термін її придатності, оскільки заморожування не продовжує його.

Як довго можна зберігати м'ясні делікатеси в морозилці?

М’ясні делікатеси можна зберігати в морозильній камері 2-3 місяці. Після цього терміну їхня якість може погіршитися, особливо смак та текстура.