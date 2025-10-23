Щоб він довше залишався зеленим, хрустким та свіжим, важливо не просто покласти його в холодильник, а зробити це правильно

Броколі – корисний овоч, але щоб він довше залишався зеленим, хрустким та свіжим, важливо не просто покласти його в холодильник, а зробити це правильно. Real Simple розповідає, як правильно зберігати броколі, щоб вона залишалася довго хрусткою.

Як зберігати цілу броколі?

Свіжу цілу броколі слід зберігати в холодильнику. Однак важливо уникати скупчення броколі, адже вона чутлива до етилену. Зберігання броколі у тісному просторі може пришвидшити процес розщеплення свіжих овочів цим газом, що призведе до їх швидшого псування.

Не загортайте броколі занадто щільно в пакет для продуктів та не кладіть її в переповнену шухляду з іншими фруктами та овочами. Краще покласти чисту та суху броколі нещільно в поліетиленовий пакет з паперовими рушниками, щоб вони увібрали зайву вологу. Потім сховайте її у шухляду для овочів та фруктів або в задню частину холодильника, де вона зможе залишатися прохолодною та матиме трохи вільного простору.

Як зберігати нарізану броколі?

Спочатку броколі потрібно ретельно промити та висушити. Потім покладіть паперовий рушник на дно скляного контейнера, щоб увібрати зайву вологу та наповніть її нарізаними шматочками броколі. Щільно накрийте контейнер харчовою плівкою, щоб не потрапляло повітря і поставте все це в холодильник.