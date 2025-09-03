Найкраще вони залишаються придатними до вживання саме в холодильнику, але лише за умови дотримання кількох простих правил

Гриби – продукт, який швидко втрачає свіжість та пружність, тому їх важливо правильно зберігати. Найкраще вони залишаються придатними до вживання саме в холодильнику, але лише за умови дотримання кількох простих правил. Ukr.Media розповідає, як зробити це правильно.

Як правильно зберігати гриби в холодильнику?

Найзручніший спосіб – покласти цілі гриби в паперовий пакет та зав’язати його перед тим, як помістити в холодильник. Мити гриби перед цим не варто. Паперовий пакет буде вбирати в себе вологу, а гриби при цьому залишатимуться свіжими довше та не темнітимуть.

Якщо ви купили печериці або гливи у герметичному пластиковому контейнері, їх потрібно перекласти в пакет – інакше накопичена волога сприятиме швидкому загниванню продуктів. Також не слід зберігати гриби поруч з продуктами, що мають сильний запах, оскільки вони вберуть їх аромат.