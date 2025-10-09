Сир чудово переносить заморозку, тому не варто боятися залишати його на кілька днів при мінусовій температурі

Кисломолочний сир – поживний продукт, який люблять і дорослі, і діти. Ukr.Media розповідає, щоб довше він залишався свіжим, важливо знати, як правильно його зберігати.

Скільки можна зберігати сир?

Домашній сир може зберігатися значно менше, ніж магазинний. Магазинний сир рекомендується тримати в холодильнику не більше ніж 5 днів, а в морозильній камері не довше 20 днів. Домашній же слід вжити за 36 годин.

Як зберігати кисломолочний сир?

У холодильнику

Магазинний та домашній кисломолочний продукт слід помістити в емальовану або скляну місткість для зберігання. Також її потрібно щільно закрити кришкою або харчовою фольгою. Це допоможе запобігти пересиханню.

У морозильній камері

Сир чудово переносить заморозку, тому не варто боятися залишати його на кілька днів при мінусовій температурі. Для цього потрібно взяти чистий контейнер та постелити на дно тонку натуральну тканину. Відіжміть сир від зайвої рідини та помістіть у герметичну місткість. Її потрібно щільно закрити та відправити в морозильну камеру.

Запам’ятайте, що розморожувати його потрібно в холодильнику, а не при кімнатній температурі. Також повторно заморожувати кисломолочний сир не рекомендується.