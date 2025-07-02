Кріп і петрушка можуть швидко зав’янути, якщо залишити їх просто в пакеті

Свіжа зелень – один із головних ароматних інгредієнтів на кухні, але зберігати її тривалий час непросто. Кріп і петрушка можуть швидко зав’янути, якщо залишити їх просто в пакеті. УНІАН розповідає про те, як правильно зберігати кріп та петрушку правильно.

Як зберігати зелень, щоб вона залишалась свіжою довше?

Якщо ви хочете зберегти зелень свіжою без заморозки – вам знадобиться великий пластиковий контейнер з кришкою, який буде закриватися максимально щільно. Для початку вам варто промити всю зелень, яку ви збираєтеся зберігати в холодильнику.

Після того, як ви ретельно вимили кріп або петрушку, розділіть зелень на пучки, які потрібно зав’язати звичайною ниткою. Всі пожовклі листочки та залишки коренів краще обрізати.

Після цього акуратно покладіть пучки в контейнер. Важливо, щоб між пучками було місце, щоб їм не було «тісно». Коли ви поклали зелень у контейнер, її потрібно залити чистою прохолодною водою, вона повинна покрити всі листочки та бути вище пучків.

Потім контейнер потрібно накрити кришкою та прибрати в холодильник. Зачекайте 2-3 години, щоб за цей час зелень встигла насититися водою. Після цього повністю злийте всю рідину й обережно струсіть зайві краплі. Контейнер протріть насухо, після чого поверніть в нього зелень та знову закрийте його кришкою.

Тепер ви можете прибрати контейнер в холодильник. Таке зберігання дозволить вам «продовжити життя» зелені на декілька днів. Важливо час від часу перебирати пучки, аби зрізати пожовклі листочки. Також не забувайте зливати воду, яка буде з’являтися в контейнері.