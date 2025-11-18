Якщо ви вже відкрили томатну пасту та не використали її повністю, варто правильно її зберігати

Після відкриття томатна паста часто псується, навіть якщо її покласти в холодильник. Проте є простий трюк, який допомагає зберегти її свіжість набагато довше.

Як зберігати відкриту томатну пасту?

Якщо ви вже відкрили томатну пасту та не використали її повністю, варто правильно її зберігати, інакше продукт дуже скоро почне цвісти, і вам доведеться викинути його.

Не потрібно вдаватися до складних маніпуляцій. Вам потрібно лише використати невелику кількість соняшникової олії. Просто налийте її в банку до томатної пасти – і вона не буде цвісти. Олія залишиться на поверхні та сформує захисну плівку. А під час приготування вам вже не треба буде додавати її на пательню.

За матеріалами «24 канал» та «Кухня з кишені».