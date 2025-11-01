Помідори можуть ідеально поєднуватися з будь-яким видом м’яса

Котлети – популярна страва, яку готують у багатьох сім’ях. Проте через це котлети можуть швидко набриднути. Щоб цього не трапилося, до котлет можна додати помідори. News24 розповідає, навіщо це робити.

Що дає цей інгредієнт?

Помідори можуть ідеально поєднуватися з будь-яким видом м’яса. Особливо добре овоч підкреслює баранину, яловичину та свинину. Завдяки цьому смак м’яса стає ніжнішим, а котлети більш соковитими.

На традиційну порцію котлет з 700 грамів м’яса достатньо брати два томати. Їх потрібно бланшувати та звільнити від шкірки. Деякі кулінари після цього просто рубають помідори і у такому вигляді додають у фарш. Інші перетирають томати на пюре.

Після цього залишиться лише додати яйце, цибулю, сіль та спеції.