Мінімум обладнання: як можна зробити рисове борошно власноруч
Для борошна можна використати будь-який сорт рису
Рисове борошно можна легко приготувати власноруч, використавши лише рис та мінімум обладнання. News24 розповідає, як зробити домашнє рисове борошно.
Покрокова інструкція
- Для борошна можна використати будь-який сорт рису. Його потрібно ретельно промити.
- Насипте рис в друшляк та промийте водою з-під крана. Потрібно це робити до моменту появи чистої води.
- Вимитий рис потрібно просушити. Для цього після стікання води перекладіть його на рушник. Всі зернята треба ретельно висушити, щоб не лишилося вологи.
- Після цього потрібно перемолоти рис в кавомолці. Отримане борошно пересипте на суху пательню. На мінімальному вогні потрібно підсушити борошно, щоб з нього вийшла зайва волога. Але важливо слідкувати, щоб борошно не згоріло, тому постійно помішуйте його.
Перевірити готовність борошна дуже легко – візьміть дрібку в пальці. Якщо борошно сухе, то воно буде розсипатися, а вологе – збиратися в грудочки. Після того як борошно буде готове, його потрібно просіяти.
