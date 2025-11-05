Для борошна можна використати будь-який сорт рису

Рисове борошно можна легко приготувати власноруч, використавши лише рис та мінімум обладнання. News24 розповідає, як зробити домашнє рисове борошно.

Покрокова інструкція

Для борошна можна використати будь-який сорт рису. Його потрібно ретельно промити. Насипте рис в друшляк та промийте водою з-під крана. Потрібно це робити до моменту появи чистої води. Вимитий рис потрібно просушити. Для цього після стікання води перекладіть його на рушник. Всі зернята треба ретельно висушити, щоб не лишилося вологи. Після цього потрібно перемолоти рис в кавомолці. Отримане борошно пересипте на суху пательню. На мінімальному вогні потрібно підсушити борошно, щоб з нього вийшла зайва волога. Але важливо слідкувати, щоб борошно не згоріло, тому постійно помішуйте його.

Перевірити готовність борошна дуже легко – візьміть дрібку в пальці. Якщо борошно сухе, то воно буде розсипатися, а вологе – збиратися в грудочки. Після того як борошно буде готове, його потрібно просіяти.