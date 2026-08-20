Для цього способу спочатку виперіть речі та добре їх відтисніть

Після прання одяг іноді настільки сильно мнеться, що без праски важко повернути йому охайний вигляд. Особливо це помітно після інтенсивного віджимання, коли речі збиваються та довго залишаються зім’ятими. Як легко розгладити речі, пише УНІАН.

Як працює лід під час сушіння

Для цього способу спочатку виперіть речі та добре їх відтисніть. Потім покладіть у барабан кілька кубиків льоду та увімкніть режим сушіння приблизно на 10–15 хвилин.

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Під впливом теплого повітря лід поступово танутиме. Вода випаровуватиметься, у барабані утворюватиметься вологе тепле повітря, яке допоможе послабити складки на тканині.

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У результаті одяг може стати помітно рівнішим. Водночас не варто очікувати, що цей спосіб повністю замінить прасування на речах із дуже глибокими складками.

Для яких речей підходить цей спосіб

Найкраще випробувати такий прийом на футболках, сорочках, бавовняному одязі та постільній білизні. Тканина після короткого циклу сушіння стає менш зім’ятою, а складки легше розправляються.

Для делікатних матеріалів спочатку перевірте рекомендації виробника щодо сушіння. Не кожну тканину можна сушити в машині, тому сам факт використання льоду не скасовує правил догляду, зазначених на етикетці.

Чому важливо не затягувати сушіння

Не залишайте сушарку працювати надто довго. Якщо програма триватиме значно довше, весь лід розтане, а речі можуть залишитися надмірно вологими.

Короткого циклу приблизно на 10–15 хвилин достатньо, щоб тепле вологе повітря подіяло на складки. Після завершення програми одразу дістаньте одяг із барабана.

Що зробити після сушіння

Не залишайте речі лежати в барабані після завершення циклу. Вийміть кожну річ, добре струсіть її та розправте руками.

Футболки, сорочки й інший одяг краще одразу повісити на плічки, а постільну білизну розправити та розвісити. Так тканина висохне рівніше, а нові складки не встигнуть утворитися.