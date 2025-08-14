В основі явища лежить ефект, відомий як підвищення температури кипіння (ебуліоскопічний ефект)

Популярне переконання, що сіль у воді пришвидшує її закипання, виявляється хибним. Ukr.Media розповідає, чому прісна вода буде закипати швидше, ніж солона.

В основі явища лежить ефект, відомий як підвищення температури кипіння (ебуліоскопічний ефект). Коли ви розчиняєте сіль у воді, ви фактично ускладнюєте процес переходу молекул води в пар. Сила притягування між іонами солі та молекулами води збільшує температуру, при якій вода починає кипіти.

Наприклад, чиста вода закипає при 100°C, а солона вода закипить при трохи вищій температурі – вода з концентрацією солі для приготування пасти може закипіти при 100,5°C. Різниця насправді є незначною, але через це підвищення потрібно також більше енергії, щоб нагріти солону воду.

На побутовому рівні це означає, що солона вода справді закипить трохи повільніше прісної. І справа не тільки в температурі, а й у щільності води. Солона вода більш щільна, ніж чиста, тому при однаковому об’ємі каструлі її маса трохи більша. Це також впливає на час нагрівання, хоча й не так суттєво.