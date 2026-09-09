На початку вересня городній сезон поступово добігає кінця. Ночі стають прохолоднішими, світловий день скорочується, а в окремих регіонах уже незабаром можливі перші заморозки. Тому частину врожаю краще зібрати заздалегідь, не чекаючи різкого похолодання. Що зібрати в першу чергу, пише «24 Канал».

Які овочі вже час збирати

У другій половині вересня варто регулярно збирати стиглі томати, перець, баклажани, огірки, кабачки та патисони. Особливу увагу приділіть томатам: зелені плоди також можна прибрати з кущів до заморозків. У теплому сухому приміщенні вони поступово достигнуть.

Огірки не варто залишати на рослині надовго, особливо якщо батоги вже почали жовтіти. Кабачки та патисони також краще зривати вчасно, поки вони не переросли та не втратили своїх смакових властивостей.

У цей період за потреби викопують картоплю, а буряк і моркву збирають у міру досягнення потрібного розміру. Також стежте за гарбузами, їхній час збору залежить від сорту та ступеня стиглості.

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Як правильно збирати врожай

Збирайте овочі в суху погоду після того, як висохне роса. Вологі плоди краще не закладати на тривале зберігання, оскільки зайва волога підвищує ризик появи гнилі.

Плоди зривайте обережно, не травмуючи шкірку. У томатів, перцю, гарбуза та деяких інших культур бажано залишати плодоніжку, це може допомогти довше зберегти врожай.

Одразу сортуйте зібрані овочі. Цілі та здорові плоди відкладайте для тривалого зберігання, стиглі – для найближчого споживання або перероблювання. Пошкоджені чи хворі екземпляри не кладіть до спільної тари зі здоровим урожаєм.

Не варто чекати, поки остаточно настане холодна погода. Своєчасний збір допоможе зберегти овочі та не дати першим заморозкам зіпсувати результати роботи за весь сезон.