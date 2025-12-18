Популярні святкові страви часто містять шоколад та велику кількість цукру, а також жирне м’ясо, таке як свинина та яловичина

Новорічні та різдвяні святкування – час смачної їжі, солодощів та частувань, які ви радісно ділите з родиною та друзями. Але під час святкувань, багато хто хоче поділитися їжею зі своїми улюбленцями – чого не варто робити. Популярні святкові страви часто містять шоколад та велику кількість цукру, а також жирне м’ясо, таке як свинина та яловичина. І хоча багато власників або гостей можуть вважати, що один-два шматочки їхніх улюблених святкових страв безпечні для домашніх тварин, це не так. Martha Stewart розповідає, які святкові продукти можуть бути токсичними для улюбленців.

Святкові продукти, токсичні для домашніх тварин

Якщо ви приймаєте гостей під час свят, існує кілька токсичних продуктів, які слід тримати якомога далі від домашніх тварин:

Шоколад. Десерти, підсолоджені ксилітом. Виноград та родзинки. Жирні продукти.

Шоколад, десерти, які підсолоджені ксилітом (низькокалорійний підсолоджувач без цукру, який міститься у випічці, джемах та інших десертах), виноград та родзинки можуть призвести до небезпечних для життя захворювань у домашніх тварин.

І якщо ви плануєте подати страви, що містять ці інгредієнти, добре подумайте про те, де їх розмістити, щоб вони були недоступними для тварин.

Окрім цих солодощів та фруктів, велику загрозу становлять жирні та калорійні продукти, оскільки багато людей помилково вважають, що вони безпечні для домашніх тварин. Але вживання таких продуктів часто призводить до панкреатиту, який може бути смертельним.