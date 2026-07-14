Молоді рослини особливо чутливі до сильного струменя води

Полив зі шланга значно економить час, але не всі рослини добре його переносять. Сильний струмінь може пошкодити листя, розмити ґрунт біля коріння та створити умови для розвитку грибкових хвороб. Для деяких культур набагато безпечніше використовувати лійку, крапельне зрошення або насадку з м'яким розпиленням. Які рослини не можна поливати зі шланга, пише «РБК-Україна».

Листова зелень

Салат, шпинат, рукола та інша листова зелень мають ніжне листя, яке легко пошкоджується сильним напором води. Крім того, бризки піднімають частинки ґрунту, разом із якими на листя можуть потрапляти збудники грибкових захворювань.

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Такі рослини краще поливати м'яким струменем безпосередньо під корінь або використовувати насадку з дрібним розпиленням.

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Помідори

Томати найкраще поливати під корінь, не змочуючи листя й плоди. Надлишок вологи на надземній частині рослини підвищує ризик розвитку фітофторозу, альтернаріозу та інших грибкових інфекцій.

Поливайте томати рідше, але рясніше, щоб вода проникала на глибину залягання кореневої системи. Також бажано використовувати воду, яка встигла нагрітися до температури навколишнього середовища.

Полуниця

Під час поливу полуниці сильним струменем на ягоди часто потрапляють частинки землі. Це не лише забруднює врожай, а й може сприяти розвитку сірої гнилі та інших хвороб.

Найкращим варіантом для полуничних грядок вважається крапельне зрошення або обережний полив під корінь.

Пряні трави

Базилік, петрушка, кріп, кінза та інші ароматичні трави також не люблять сильного напору води. Він може пошкодити молоді пагони, ущільнити або розмити ґрунт і оголити коріння.

Якщо листя довго залишається мокрим, особливо у прохолодну погоду, зростає ризик появи грибкових захворювань.

Розсада

Молоді рослини особливо чутливі до сильного струменя води. Він здатний вимити насіння, пошкодити тонкі стебла або навіть повністю оголити кореневу систему.

Для розсади найкраще підходить лійка з дрібним ситечком, м'який розпилювач або система крапельного поливу.

Троянди

Троянди також бажано поливати лише під корінь. Якщо вода регулярно потрапляє на листя, бутони та пелюстки, підвищується ймовірність розвитку чорної плямистості, борошнистої роси та іржі.

Сильний струмінь може пошкодити молоді пагони й квіти, а також розмити ґрунт біля основи куща.