Ці різновиди дуже популярні на ринку та мають багато позитивних відгуків

Слива – одна з найпопулярніших плодових культур в Україні. Проте знайти ідеальну сливу серед багатьох її видів – дуже важко. УНІАН розповідає про дуже популярні на ринку сорти, які мають багато позитивних відгуків.

Які сорти слив найсмачніші?

«Ренклод Альтана»

Багатьом подобається цукровий, майже десертний смак плодів. А також фрукт довго залишатиметься свіжим та добре переносить транспортування.

«Стенлей»

Сорт сливи №1 за популярністю в Україні. Саме цей фрукт доволі соковитий та має великий спектр смаку.

«Президент»

Плоди цього виду дуже великі та ароматні, чудово підходять для приготування різноманітних страв, від пирогів до варення.

«Кабардинка»

Кабардинка має медові плоди зі щільним м'якушем, що теж привертає увагу покупців.

«Золота крапля»

Цей сорт має стабільну врожайність – до 100 кілограмів з дорослого дерева. А плоди можуть лежати кілька тижнів після збору, стаючи солодшими та ароматнішими. М’якуш фруктів солодка, без кислинки.

«Анжеліна»

Плоди цього сорту щільні, кисло-солодкі та привабливі зовні. Вони відмінно підходять для продажу, адже стійкі до морозу та посухи. Тому й отримали велику популярність як серед фермерів, так і серед покупців.