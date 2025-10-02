Щоб уникнути ушкоджень від морозів, квіти вкривають спеціальними матеріалами

На початку жовтня варто подумати про підготовку садових квітів до зими. Деякі рослини добре переносять холод просто неба, однак чимало декоративних культур потребують додаткового захисту. Щоб уникнути ушкоджень від морозів, їх вкривають спеціальними матеріалами, які не лише зберігають тепло, а й дозволяють рослинам дихати. Детальніше про це пише ITV.

Коли починати утепляти

Найкращим часом для утеплення вважається період, коли середньодобова температура опускається до +5-7 градусів. Саме тоді варто розпочинати роботи, оскільки укриття, зроблене надто рано, може викликати загнивання, а запізніле – не захистить від перших серйозних заморозків. Найчастіше використовують хвойне гілля, спанбонд, мішковину або опале листя. Поліетилен при цьому не підходить, адже він не пропускає повітря, а це може призвести до пріння та загибелі рослин.

Троянди

Для плетистих сортів перед зимівлею варто зняти пагони з опор, акуратно зв’язати їх, укласти на шар ялинового гілля, зверху накрити спанбондом, а потім – ще раз хвойним гіллям. Кущові троянди зазвичай утеплюють каркасним методом, споруджують навколо куща конструкцію, яку обгортають дихаючим укривним матеріалом.

Перед укриттям усі троянди потрібно уважно оглянути. У жовтні часто проявляються ознаки грибкових захворювань, зокрема плямистості на листі. Уражене листя і бутони варто зрізати, слабкі стебла видалити, а саму рослину та ґрунт навколо обробити мідним купоросом. Після цього кореневу зону бажано присипати торфом, це забезпечить додаткове утеплення.

Гортензії

Особливої уваги потребують крупнолисті сорти гортензії, оскільки саме їхні квіткові бруньки часто вимерзають. Також у перший рік після висаджування укриття потребують деревоподібні та мітловидні гортензії. Для них краще облаштувати легкий каркас і натягнути зверху спанбонд або інший дихаючий матеріал.

Лаванда

У регіонах із суворими зимами або при вирощуванні неморозостійких сортів лаванду варто захистити. Гілки цієї рослини обережно зв’язують у пучки, після чого накривають хвойними гілками або нетканим повітропроникним матеріалом.

Цибулеві квіти

Лілії, тюльпани, нарциси й інші цибулинні квіти також варто вкривати, особливо якщо зима обіцяє бути безсніжною. Найзручніше використовувати хвойне гілля, яке не тільки утримує тепло, а й не приваблює гризунів. Солому чи сіно для цієї мети краще не застосовувати: миші та полівки можуть пошкодити цибулини ще до весни.

Півонії

Зазвичай утеплення потребують деревоподібні півонії, а також окремі міжвидові гібриди. Підготовка починається з очищення кущів від сухого листя. Стебла обв’язують і обгортають мішковиною, яку можна закріпити зверху шпагатом. Такий спосіб захищає як надземну частину, так і прикореневу зону.

Туї

Молоді туї, як і більшість декоративних хвойних, дуже чутливі до зимових вітрів та сонячних опіків у лютому-березні. Щоб уникнути пошкоджень, їх стягують шпагатом, обгортають мішковиною і закріплюють до опори. Це допомагає зберегти правильну форму крони та уникнути ламання гілок від снігу.