Правильне використання алюмінієвої фольги часто викликає суперечки, адже багато хто не розуміє, якою стороною її потрібно стелити. УНІАН розповідає, чи має сторона значення.

Якою стороною стелити фольгу?

Напевно, ви не раз замислювалися про те, чому сторони фольги відрізняються одна від одної за текстурою. Одна здається матовою, а інша – глянцевою. Як виявилося, різні поверхні у фольги утворюються в результаті технологічного процесу. Алюміній розкочується в тонкі листи фольги металевими валами. І саме в результаті цього процесу одна сторона фольги полірується до блиску, а інша стає матовою.

У мережі рекомендують загортати продукти для запікання так, щоб матова сторона виявилася ззовні. Існує думка, що таким чином матова сторона не буде відбивати тепло, а продукти запечуться швидше.

Однак насправді ж не має значення, яким боком класти фольгу: матовою чи глянцевою. Продукт за смаковими властивостями буде однаковим і в першому, і в другому випадку.

Важливо лише те, наскільки щільно загорнуті продукти у фользі: шар повітря між фольгою та продуктами може зменшити температуру простору всередині фольги та збільшити час готування.