Прекрасний варіант для. осіннього сніданку. І не тільки.

Інгредієнти (на 4 порції):

яйце 4 шт.

помідор 2 шт.

сир тертий 4 ч.л.

олія для смаження

Для маринаду:

сіль 1 ч.л.

цукор 1 ч.л.

оцет 0,5 ч.л.

олія оливкова 2 сл. л.

часник подрібнений 3-4 зубкики

перець чорний за смаком.

Яйця можна смажити, а можна запекти в духовці (фото iStore)

Замаринувати помідори: нарізати кільцями, присипати спеціями, дати настоятися кілька хвилин, поки розігрівається пательня.

Налити на дно гарячої пательні трохи олії, покласти кружечок помідора, обсмажити з двох боків. Вилити на помідор яйце, зверху посипати сиром та довести до готовності яйця.

Можна не смажити на пательні, а запекти страву порційно у духовці. Буде довше, але гарніше та дієтичніше. Можна подати на шматочку хліба.