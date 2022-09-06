Рецепти
Яйця, запечені з помідорами та сиром. Рецепт дняДарина Цвях, 0
До теми
- Салат з помідорів, персиків та сиру. Рецепт дня ZAXID.NET
- Суп-пюре з помідорів. Рецепт дня ZAXID.NET
- Кабачок, запечений з сиром. Рецепт дня ZAXID.NET
Прекрасний варіант для. осіннього сніданку. І не тільки.
Інгредієнти (на 4 порції):
- яйце 4 шт.
- помідор 2 шт.
- сир тертий 4 ч.л.
- олія для смаження
Для маринаду:
- сіль 1 ч.л.
- цукор 1 ч.л.
- оцет 0,5 ч.л.
- олія оливкова 2 сл. л.
- часник подрібнений 3-4 зубкики
- перець чорний за смаком.
Яйця можна смажити, а можна запекти в духовці (фото iStore)
Замаринувати помідори: нарізати кільцями, присипати спеціями, дати настоятися кілька хвилин, поки розігрівається пательня.
Налити на дно гарячої пательні трохи олії, покласти кружечок помідора, обсмажити з двох боків. Вилити на помідор яйце, зверху посипати сиром та довести до готовності яйця.
Можна не смажити на пательні, а запекти страву порційно у духовці. Буде довше, але гарніше та дієтичніше. Можна подати на шматочку хліба.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter