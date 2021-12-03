Україна отримає від Євросоюзу 1,4 млн євро на облаштування кордону із Білоруссю. Про це домовились міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє МВС України 3 грудня.

Монастирський запропонував розглянути можливість перерозподілити частину бюджету проекту EU4IBM (підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні) для облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Державної прикордонної служби.

У відповідь Маасікас заявив, що Україна вже може розраховувати на 1,4 млн євро, а також запевнив, що протягом кількох місяців ЄС може суттєво збільшити цю суму. Водночас наскільки саме, представник ЄС не уточнив.

Зі слів міністра, Україна зацікавлена у розширені взаємодії з ЄС у безпекових питаннях. Зокрема, готова взяти участь у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться у Брюсселі 9-10 грудня.

Україна розпочала спецоперацію на кордоні з Білоруссю з охорони ділянок від проникнення нелегальних мігрантів ще 24 листопада. На ділянках виставлятимуть контрольні пости на автомобільних дорогах та патрулюватимуть основні шляхи, що прямують до державного кордону. Також будуть проведені перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів у населених пунктах прикордоння.

Нагадаємо, що ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася, коли кілька тижнів тому мігранти з території Білорусі, яких Мінськ із серпня організовано звозить на польський кордон, намагалися прорвати прикордонну огорожу. Після цього в Євросоюзі заговорили про нові санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка, а країни-сусіди Білорусі посилили свої кордони та збільшили там кількість військових.

Довжина кордону України з Білоруссю становить 1084 км. Він відділяє білоруські Берестейську та Гомельську області на півночі від українських Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей на півдні.

Нещодавно також білоруський диктатор Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про військові навчання на білорусько-українському кордоні. Перший етап навчань збігається з прогнозованим періодом імовірного нападу Росії на Україну – у «найближчі кілька місяців».