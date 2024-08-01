У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів відзначили, що проєкт «активно рухається»

Європейські інвестиційні компанії готові вкладати гроші у будівництво п’яти сміттєпереробних заводів у Івано-Франківській області. Йдеться про загальну суму інвестицій у понад 155 млн євро. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець після зустрічі з послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером [Martin Jäger] та керівниками низки інвестиційних компаній, які брали участь у розбудові сміттєобробної інфраструктури у країнах ЄС, Туреччині та Єгипті, повідомила пресслужба відомства 31 липня.

«Кластер складатиметься із п’яти заводів, які сукупно перероблятимуть понад 470 тис. тонн відходів на рік. Вартість проєкту – понад 155 млн євро. Тут є реальна готовність та зацікавленість громад, тому проєкт активно рухається», – сказав міністр.

Руслан Стрілець також зазначив, що інвестори приходять вже з розумінням як це має працювати у тій чи тій області та пропонують конкретні рішення. Чиновник закликав й усі інші області також долучатися до розвитку системи управління відходами в Україні.

«Впевнений, що Івано-Франківщина, Полтавщина, Одещина, Київщина та Закарпаття стануть гарними прикладами для інших регіонів і вони також підуть цим шляхом. Україна, нарешті, отримає більш ніж 200 нових сучасних заводів європейського зразка», – переконаний Стрілець.

Як писав ZAXID.NET торік у листопаді, сміттєобробний кластер на Прикарпатті складатиметься із п’яти заводів – по одному в Бурштинській, Городенківській, Калуській, Косівській і Надвірнянській громадах. Заводи перероблятимуть відходи з усієї області.