ЄС також заморозив понад 20 млрд доларів російських осіб

Європейський Союз від початку повномасштабної війни Росії проти України заблокував активи Центробанку РФ на 200 млрд євро. Про це повідомив Bloomberg представник Єврокомісії Крістіан Віганд у четвер, 25 травня.

Нові цифри заморожених активів оприлюднили після десятого пакета санкцій від ЄС, які змусили банки зробити інформацію про розмір своїх активів публічною. Крім того, Євросоюз заморозив понад 24 млрд євро активів фізичних та юридичних осіб-росіян.

«ЄС прагне забезпечити, щоб Росія заплатила за збитки, завдані Україні. Ось чому ЄС вивчає способи використання російських заморожених і знерухомлених активів для цієї мети», – заявив Крістіан Віганд.

Наразі в Євросоюзі тривають дискусії щодо того, як саме використати заморожені активи росіян на допомогу Україні. Імовірно, кошти підуть на відбудову інфраструктури та на допомогу українцям.

Окремо ЄС розглядає можливість конфіскувати приватні активи росіян, які потрапили під санкції, у разі кримінального правопорушення, розширивши список злочинів. Йдеться про відмивання грошей та корупцію, пояснив Крістіан Віганд.