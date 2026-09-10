Юлія Свириденко очолила Київську школу економіки

Колишня міністерка економіки та премʼєр-міністерка Юлія Свириденко стала президенткою бізнес-школи Київської школи економіки. Про це вона повідомила у четвер, 10 вересня, на своїй фейсбук-сторінці.

«Я ухвалила рішення приєднатися до Київської школи економіки, я буду очолювати бізнес-школу Київської школи економіки. Буду працювати з підприємцями, молодими лідерами, які хочуть розбудовувати свій бізнес в Україні. Ми знаємо дуже багато про досвід українського підприємництва, про сміливість. Я дуже вірю, що український досвід управління, інновації стануть перевагою держави, а для молодих підприємців буде можливість отримати нові знання, звʼязки, середовище та почути досвід тих, хто вже пройшов свій шлях», – сказала Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко співпрацювала з Київською школою економіки, ще перебуваючи на посаді міністерки економіки. У 2024 році вона задекларувала 3,1 млн грн доходу від роботи у KSE. Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов підтвердив, що Юлія Свириденко щомісяця отримує 6 тис. доларів за викладацьку діяльність.

Київська школа економіки (Kyiv School of Economics, KSE) – приватний заклад вищої освіти в Києві, заснований у 1996 році за підтримки Фонду Віктора Пінчука. Школа спеціалізується на економічній та управлінській освіті, а її навчальні програми орієнтовані на стандарти західних університетів. KSE також проводить наукові дослідження та реалізує освітні й стипендійні програми.

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Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення Юлії Свириденко, що призвело до відставки уряду.

13 липня Юлія Свириденко подала заяву про відставку, а 14 липня Верховна Рада звільнила її з посади премʼєр-міністерки. Відомо, що президент пропонував Юлії Свириденко посаду посла України у США, однак вона відмовилась. Станом на 10 вересня ця посада залишається вакантною.