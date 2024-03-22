Один із пошкоджених навчальних корпусів після обстрілів 29 грудня 2023 року на Сихові

Виконавчий комітет Львівської міської ради у п’ятницю, 22 березня, ухвалив рішення про виділення з резервного фонду бюджету Львова 11,1 млн грн для ліквідації наслідків російських ракетних атак по місту.

Рішення ухвалене на основі протоколу позапланового засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій. Ідеться про наступні об’єкти і суми:

4 млн 893 тис. грн – відновлення елементів житлового будинку на вул. Каховській, 29, що постраждав від ракетного обстрілу 15 серпня минулого року;

4 млн 555 тис. грн – на відновлення житлового будинку на вул. Хоткевича, 56, що постраждав від ракетного обстрілу 29 грудня 2023 року;

390 тис. грн – на відновлення «Дитячого центру туризму, спорту та екскурсій» на вул. Чукаріна, 9, що постраждав від ракетного обстрілу 29 грудня 2023 року;

1 млн 299 тис. грн – на відновлення садочка на вул. Чукаріна, 9, що постраждав від ракетного обстрілу 29 грудня 2023 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, унаслідок російського ракетного обстрілу вранці, 29 грудня 2023 року, загинула одна людина, ще 15 постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки на Сихові, руйнувань зазнали три школи і дитячий садок.

А вранці 15 серпня 2023 року російська ракета влучила по території дитсадка, є руйнування закладу, а також пошкоджень зазнали розташовані поруч будинки. Загалом було пошкоджено близько 100 квартир. Тоді ж на ліквідацію наслідків атаки виділили 20 млн грн.