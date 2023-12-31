У важкі часи треба робити навіть більше, аніж вимагають. Саме такої філософії дотримується компанія Resident Development. Із однодумцями прагне спільно розвивати Львів, змінюючи середовища на комфортні та пропонуючи якість на будівельному ринку. У новому 2024-му році, разом із драконами беручись енергійно до справи, буде і далі зводити комфортні та сучасні простори.

Відтак наприкінці важкого, але і продуктивного року вітаємо усіх однодумців, партнерів, клієнтів та небайдужих до розвитку Львова. Хай рік 2024-й принесе Україні бажану перемогу, а всім нашим людям – здоров’я, щастя і тепло. Resident Development натомість обіцяє усім подарунки – привабливі ціни на комфортне житло, нові якісні проєкти та розвиток не тільки своїх житлових комплексів. Компанія вже будує школу на вул. Героїв Крут, незабаром розпочне роботу над ще двома у Сихівському та Шевченківському районах. Це лише мала частка того, що Resident Development збирається зробити у наступному році.

Водночас Resident Development пропонує сучасні та вишукані оселі для усіх, хто шукає затишку і тепла у час війни. Зокрема розпочали роботу над проєктом на вулиці Джона Леннона. Тут буде унікальне поєднання сучасної архітектури та природньої гармонії на півночі Львова. Оточене зеленню, з рельєфним ландшафтом та розташоване у тихому районі міста, Ваше житло даватиме простір фантазії зручного життя. А за Вашу безпеку подбає «Спарта Захід» – компанія професіоналів, які завжди напоготові і турбуються про Вас!

А тим часом, вірячи у перемогу й допомагаючи нашому війську, наспівуємо під ніс бадьору пісеньку:

Будуємо школи,

Б’ємо кролі,

Ідіть на…, москалі.

Тож Resident Development ще раз вітає усіх із новим роком! Щастя, добра і сили драконів усім!