Компанія працює над створенням ідеального простору для комфортного життя

Будівельна компанія Resident Development заслужено отримала звання прогресивного забудовника у Львові. Вже 7 років поспіль команда демонструє динамічний розвиток та активну соціальну позицію на ринку нерухомості. Сучасні підходи в проектуванні та нові технології будівництва дозволяють зберегти індивідуальні історичні особливості й при цьому забезпечувати нове життя різним районам міста.

Компанія активно працює над створенням ідеального простору для комфортного життя, де люди можуть насолоджуватись якісними квадратними метрами, внутрішньою інфраструктурою та територією навколо комплексу.

Мультифункціональний житловий комплекс N69 RESIDENTS / Фото Resident Development

Головний принцип компанії в будівництві – якість та комфорт житла. Купуючи тут квартиру, покупці стають не просто власником нерухомості, а резидентом комплексу. Як пояснюють у компанії, резиденти – це схожі за поглядами, духом, ідеями, цілями люди, які творять свої життєві історії в наших житлових просторах.



Така ідеологія лягла в основу нової рекламної компанії: «Живи серед своїх! Стань нашим резидентом!».

Проекти Resident Development

Компанія Resident Development вже успішно реалізувала низку виняткових проектів у Львові, які стали прикладом високої якості та естетичного підходу. Серед них:

ЖК Five Address – це 3 будинки дев'яти, дванадцяти та шістнадцяти поверхів у Сихівському районі. Чудове й привабливе місце пропонує добре розвинену інфраструктуру та якісне сполучення з центром міста.

ЖК Five Address / Фото Resident Development

ЖК N69 Residents – це мультифункціональний житловий комплекс, який складається з 7-ми будинків з різноманітними планувальними рішеннями. Великі внутрішні простори для мешканців наповнені всією необхідною інфраструктурою та для зручності передбачений підземний дворівневий паркінг з автоматичним доступом.

ЖК N69 Residents / Фото Resident Development

ЖК NOVO Residence – сучасна архітектура, новітні технології та неймовірні панорамні вигляди. Проект позиціонується, як SMART LIFE – доступне житло з якісною, зручною інфраструктурою для комфорту проживання та отримання SMART сервісів.

ЖК NOVO Residence / Фото Resident Development

Соціальна відповідальність бізнесу

Соціальна відповідальність в умовах повномасштабної війни — це єдиний показник, чи дійсно ви є бізнесом, що базується на цінностях та переконаннях. Основним аспектом соціальної відповідальності компанії забудовника є розвиток інфраструктури, що охоплює будівництво і реконструкцію шкіл, дитячих садків, медичних та реабілітаційних закладів.

Компанія Resident Development вже будує нову сучасну школу на 500 учнів у Новому Львові з басейном на 25 метрів. Головний корпус матиме вигляд освітнього двоповерхового атріуму – відкритого простору для дітей. Прозорі скляні перегородки виділятимуть класи від загальної території, щоби діти відчували себе у відкритому просторі.

У новітній школі передбачено багато лабораторій і облаштованих кабінетів: географії, математики, фізики і хімії. Також будуть приміщення для робототехніки, іноземних мов, інформатики, музики, моделювання, малювання та хореографії. Для активностей та спорту передбачені численні спортивні майданчики, великий спортивний зал та басейн на 25 метрів, який буде відкритим у теплу пору року.

Зважаючи на війну з Росією, архітектори передбачили бомбосховище для всіх учнів.

Перспективи ринку нерухомості Львова та Resident Development

Львів має великий потенціал для розвитку ринку нерухомості. Його культурна спадщина та надання статусу «культурної столиці» Європи, а також стратегічне географічне розташування сприяють збільшенню інтересу до міста з боку інвесторів та майбутніх мешканців. Висхідний туризм і розвиток бізнесу також впливають на збільшення попиту на якісне житло та офісні приміщення.

Одним із потужних гравців на цьому ринку є Resident Development. Завдяки високим стандартам будівництва та довірі клієнтів, компанія має великий потенціал для зростання та подальшого успішного розвитку. Зосередженість на створенні сучасних інноваційних проектів та використанні передових технологій у будівництві дозволяє компанії привертати інвесторів і покупців. Тож наразі із впевненістю можна сказати, що забудовник Resident Development відіграє важливу роль у створенні майбутньої екосистеми для життя та бізнесу у Львові.

Компанія чекає майбутніх резидентів у відділі продажів за адресою: вул. Садова, 2Е.

Також менеджери проконсультують щодо питань придбання житлової або комерційної нерухомості за номером: 073 762 44 90

Покупцям пропонують зайти на сайт компанії та обрати квартиру.