Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про нові спроби фальсифікувати справу про смертельну ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського – з моргу зник одяг загиблого.

«Вчора стало відомо, що з моргу зник одяг загиблої людини. По цьому факту поліція вчора провела 11 невідкладних обшуків та відкрила кримінальне провадження за статтею "Приховування доказів". Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне», – розповів Монастирсбький у відеозверненні 15 лютого.

Він припустив, що виліт Ярославського до Лондона наступного дня після ДТП не пов’язаний із інцидентом, а є лише відпочинком. Водночас міністр закликав його якнайшвидше повернутися назад до України, «оскільки поліція має до нього багато запитань».

Детальніше про резонансну ДТП

Аварія трапилася 9 лютого близько 22:55 на трасі «Київ-Харків-Довжанський». Автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті аварії пішохід загинув. На місці події знайшли номерний знак «0018». За даними «Української правди», цей номер належить машині кортежу Олександру Ярославського. Поліція заявила, що бізнесмена також планують викликати на допит.

Компанія DCH, яка належить бізнесмену, заявила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був нібито водій, який працює в одній із допоміжних служб підприємства. Той вже приїхав до поліції на допит та співпрацює зі слідством. Стосовно самого Ярославського компанія заявила, що він 10 лютого полетів до Лондона для зустрічі із родиною. Раніше він казав, що у момент аварії спав удома.

«Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі: перша і друга машина кортежу. Видання також зазначило, що бізнесмен таки був на місці події, однак чи перебував він за кермом – невідомо. Крім того, за даними журналістів, чоловік, який зранку здався поліції, на момент скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.

Невдовзі після цього звільнили начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна. МВС запідозрило фальсификацію справи, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив інформацію ЗМІ, що особа, на яку склали підозру за скоєння ДТП, не була на місці аварії. Розслідувати можливу фальсифікацію справу взялося ДБР. Бюро відкрило щодо поліцейських справу за статтею про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину. Вона передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.