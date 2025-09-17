Єдиний податок, військовий збір та ЄСВ залежать від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

В понеділок, 15 вересня, на сайті Верховної Ради України оприлюднено проєкт бюджету на 2026 рік. Вперше з 2024 року в проєкті передбачено збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це прямо вплине на суми податків, що сплачують фізичні особи підприємці. Якими будуть податки з 2026 року, розповів у своєму телеграм-каналі податковий консультант Михайло Смокович.

Якою буде мінімальна зарплата в 2026 році

В проєкті бюджету на 2026 рік пропонується збільшити з 1 січня мінімальну зарплату до 8647 грн замість 8 тис. грн зараз. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2026 року має становити 3328 грн замість 3028 грн.

Як зміна мінімальної зарплати вплине на розмір податків для ФОПів

Якщо Верховна Рада схвалить бюджет 2026 року зі запропонованими показниками мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, то ФОПи наступного року платитимуть більше єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску.

Єдиний податок в місяць буде таким:

для ФОПів I групи – 332,8 грн;

для ФОПів II групи – 1729,4 грн.

Військовий збір для ФОПів I і II груп становитиме 864,7 грн на місяць замість 800 грн.

Єдиний соціальний внесок, що становить 22% від мінімальної зарплати, у 2026 році становитиме для всіх груп ФОПів 1902,34 грн замість 1760 грн.

Що ще зміниться зі зростанням мінімальної зарплати

Від розміру мінімальної зарплати залежать також річні ліміти доходів фізичних осіб підприємців. Вони встановлюються станом на 1 січня року і незмінні впродовж усього року.

За умови зростання мінімальної зарплати, ліміти доходів ФОПів у 2026 році будуть наступними:

I група – 1 444 049 грн;

II група – 7 211 598 грн;

III група – 10 091 049 грн.

Нагадаємо, від розміру мінімальної зарплати також залежать інші нарахування, наприклад, виплати лікарняних, декретних, деякі штрафи тощо. Також мінімальна зарплата впливає на розмір пенсій та їхню індексацію, стипендії для студентів, виплати допомоги від держави тощо.