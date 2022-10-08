За підсумками перших трьох кварталів нинішнього року оцінює падіння валового внутрішнього продукту України склало приблизно 30%. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки.

Разом з тим, міністерство звертає увагу на позитивні чинники зростання економіки. Серед них – покращення динаміки транспортних перевезень, як внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і нарощування перевезень вантажів залізницею.

Завдяки «зерновій ініціативі» через українські порти за серпень-вересень вивезли 5,5 млн тонн агропродукції. У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла у більш ніж вдвічі, а кількість суден, які вийшли з портів – майже втричі.

Також, у вересні обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% у порівнянні з серпнем і є рекордним значенням з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Додамо, що проектом держбюджету на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 4,6%. Крім того, макроекономічний прогноз на 2023 рік передбачає зростання валового внутрішнього продукту на 4,6% в реальному вираженні та на 37% – в номінальному вираженні.