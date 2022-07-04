Від 24 лютого у Львівській області зареєстрували 4284 нових ФОПів і 336 юридичних осіб. Найбільше нових бізнесів – у торгівлі повідомляє Львівська обласна військова адміністрація

Найбільше ФОПів на Львівщині відкрили у таких галузях:

комп’ютерне програмування та дизайн;

роздрібна та оптова торгівля;

транспортна промисловість та транспортні послуги;

ресторанна діяльність і послуги харчування;

салони краси та перукарські послуги.

Бізнесів юридичних осіб найбільше зареєстрували у таких галузях:

роздрібна і оптова торгівля;

харчова промисловість;

будівельна промисловість;

комп’ютерне програмування і дизайн;

транспортні послуги.

«Львівська обласна військова адміністрація працює над тим, щоб релокувати на Львівщину якнайбільше підприємств, підтримати місцевий бізнес, створити бізнесменам комфортні умови, аби вони у свою чергу створювали нові робочі місця для усіх, хто живе на Львівщині. Людям потрібна робота. Державі – податки. Робимо усе, щоб закрити усі ці запити», – прокоментував голова ЛОВА Максим Козицький.

Як інформував ZAXID.NET, на Львівщину зі сходу та інших регіонів України, що постраждали від бойових дій, переїхала низка великих підприємств, серед яких Рубіжанська панчішна фабрика, що є одним з найбільших виробників такої продукції в Україні, і промислова компанія «Пожмашина» – єдина в Україні, що виробляє пожежну техніку.