Загальна вартість знищених російський БПЛА становить близько 2 млн доларів

За останні дві доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих безпілотників. Їхня загальна вартість – близько 2 млн доларів. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Facebook.

«Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів», – розповів Валерій Залужний.

Фото зі сторінки Валерія Залужного

На фото, які він опублікував, – вражені російські БПЛА «Орлан» та «Тахіон», які були знищені на Східному напрямку і ZALA – на Північному.

Зазначимо, що сьогодні вранці сили протиповітряної оборони ЗСУ збили ворожий безпілотник над Одесою.

«Одеса. Ще один ворожий БпЛА типу «Форпост» пішов за російським кораблем. Дякуємо ППО!», – написав у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

До слова, ударний безпілотник типу «Форпост» може здійснювати розвідку на висоті до п'яти кілометрів протягом 16 годин. Радіус його дії – до 400 км.

Зазначимо, що втрати ворога з 24 лютого по 3 травня становлять вже понад 24 тис. російських військових. Також за цей час вже знищено понад тисячу ворожих танків, понад 2,5 тис. бойових броньованих машин, майже півтисячі артилерійських систем, 162 реактивні системи залпового вогню, 80 засобів протиповітряної оборони, 194 літаки та 155 гелікоптерів, а також 10 кораблів та катерів. Зокрема, напередодні два російські катери ЗСУ знищили біля острова Зміїний.